Melikgazi'den 160 aileye glütensiz gıda desteği

Melikgazi Belediyesi gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hastaları için 160 adet glütensiz gıda paketi dağıttı.

Çölyak'ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak çölyak hastalarının yanında olmaya devam ediyoruz. İlçemizde yaşayan 160 çölyak hastamıza glütensiz gıda paketi dağıttık. Çölyak bir glüten alerjisi. Dolayısıyla bu kapsamda belediyeler olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Aslında pahalı olan bu ürünleri almakta zorlanan vatandaşlarımıza destek vermeye gayret ediyoruz. Elimizden geldiğince de bu kapsamda belediye olarak destek olacağız. Allah herkese sağlık, şifa versin. Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya tüm Kayseri'de bir eylem başlattı. Bu kapsamda belediyelerden destek olunması konusunda talepte bulundu. Bizde çölyak hastalarımıza belli aralıklarla destek veriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak 2020 yılında da 250 aileye 12 ay boyunca glütensiz ürün paketi ile destek olduk. Çölyak hastalığı da önemli bir hastalık. Endüstriyel gıdaların çok tüketilmesinden dolayı bu hastalık yaygınlaşmaya başladı. Dolayısıyla herkesin yediği ürünlere dikkat etmesi, doğal ve sağlıklı ürünler yemesi gerekiyor. Bundan dolayı da çocuklarımıza sağlıklı ürünler tükettirmeliyiz” dedi.

Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ise, “Çölyak dostu kıymetli Başkanıma hastalarımıza vermiş olduğu maddi manevi tüm desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çölyak Derneği olarak da tüm çölyak hastalarımızın yanındayız inşallah.” diye konuştu.

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