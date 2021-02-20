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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi 3. Kadı Burhaneddin Şiir Yarışması sonuçlandı

İHA

Büyükşehir Belediyesi 3. Kadı Burhaneddin Şiir Yarışması sonuçlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bilim, kültür, sanat ve edebiyat faaliyetleri kapsamında geleneksel hale getirilen yarışmalardan 3. Kadı Burhaneddin Şiir Yarışması’nın sonuçları açıklandı.
Edebiyat ve sanat ortamını canlandıracak, yeni yeteneklere kapı aralayacak şiir yarışmasının üçüncüsü olan ve Divan Edebiyatı’nın ilk önemli ismi sayılan Kadı Burhâneddîn’e adanan şiir yarışmasında kazananlar belli oldu. Türkiye genelinde 3 bin şairin katıldığı yarışmaya gönderilen şiirler ön jüri tarafından titizlikle değerlendirildi. İlk 100’e giren şiirler, seçici kurul tarafından oylandı. Seçici kurulda, Prof. Dr. Ziya Avşar, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Alaattin Karaca, Dr. Celâl Fedai, Yavuz Bülent Bâkiler, Hayati İnanç, Bekir Oğuzbaşaran, Ali Ayçil, Salih Özgöncü ve Serdar Öztürk olmak üzere alanlarında söz sahibi seçkin akademisyen ve kalemlerden oluştu. Yarışma sonuçları, Kayseri Lisesi’nde düzenlenen toplantıda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü tarafından açıklandı. Toplantıya jüri üyeleri de pandemi tedbirleri kapsamında video konferans yoluyla katıldı. Özgöncü toplantıda yaptığı açıklamada, “Bu yarışmamıza 14. asırda kadılık, vezirlik, hükümdarlık yapmış; âlim ve şair bir devlet adamı, aynı zamanda bir Kayseri sevdalısı Kadı Burhâneddîn’in ismini koyduk. Türkiye’den toplam 3 bin kişi katıldı. Katılım sayısı yarışmanın bütün Türkiye’ye yayıldığını ve diğer yarışmalarımızla birlikte şiir yarışmasının artık kurumsal hale geldiğini göstermiştir. Pandemi döneminde elimizden geldiğince kültür, sanat ve edebiyat adına Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde hızla devam edecek” diye konuştu. Başkan Özgöncü daha sonra şiir yarışmasının kazananlarını şöyle açıkladı;
“Birinci Hatay’dan katılan ‘Karabağarzuhâli’ adlı Şiiri ile Hüseyin Uzel, ikinci; İstanbul’dan katılan ‘Biliyor Musun?’ adlı Şiiri ile Berdar Doğan, üçüncü yine İstanbul’dan ‘Çünkü Yukarıya ve Aşağıya Giden Yol Birdir’ adlı şiiri ile Onur Tuna Bozbey, dördüncü; Karaman’dan ‘Beş Yaşım Nerde Benim’ adlı Şiiri ile İbrahim Şaşma, beşinci; Sakarya’dan ‘Hiç Anlatmadığımız Rüyalar’ adlı Şiiri ile Şeymanur Duran ve altıncı; ‘Tahmisi Gazeli Fuzuli’ adlı Şiiri ile Seda Nur Varol.”
Ayrıca yarışmada ilk 100’e giren şiirler Büyükşehir Belediyesi tarafından kitaplaştırılarak edebiyat hayatına kazandırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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