Kayserispor Sivasspor’a hazır

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Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor 28. randevuda karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadyumunda Demir Grup Sivasspor ile 3 puan mücadelesi verecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Dan Petrescu nezaretinde bugün yaptığı son antrenman hazırlıklarını tamamlayan SarıKırmızılılar saat 15.30’da karayolu ile Sivas’a giderek kampa girecek.

Sakatlıkları bulunan Denis Alibec ile Ömer Uzun, kadro dışı olan Manuel Fernandes, Wilfried Kanga, Harrison Manzala ile Muğdat Çelik maç kadrosunda olmayacak.

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