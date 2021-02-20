İzmir'de öldürülen kadın Kayseri'de toprağa verilecek

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13 şehidin katili işte o alçak!

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde mesai arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Meral Şen, Kayseri'de toprağa verilecek.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda 40 yaşındaki Meral Şen, fabrikada çalıştığı mesai arkadaşı tarafından bıçaklanmış, ambulansla kaldırıldığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Meral Şen'in yarın Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Esenköy Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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