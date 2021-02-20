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Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler aralıksız devam ediyor

İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler aralıksız devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri Kayseri’de aralıksız devam ediyor.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin farklı noktalarında denetimler aralıksız sürüyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü denetimlerde, otomobil ve yaya olarak dışarda bulunan vatandaşlardan izin belgesi istendi.
Genelgeye uygun şartlarla dışarıya çıkan vatandaşlara izin verilirken, genelgeye aykırı şekilde dışarda bulunan vatandaşlara da cezai işlem uygulanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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