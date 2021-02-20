Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji deplasmanda mağlup oldu

13 şehidin katili işte o alçak!

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Sigorta Shop Kadınlar 1, Ligi'nde B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, deplasmanda Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor'a 30 yenildi.

Sigorta Shop Kadınlar 1, Ligi'nde B Grubunda Kayseri'yi temsil eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, Sakarya deplasmanında Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor'a konuk oldu. Çekişmeli geçen ilk seti 2523 kaybeden Kayseri ekibi, ikinci seti 2518, son seti ise 2522 kaybetti.

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