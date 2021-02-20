Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Hes Kablo Kayserispor, Sivasspor deplasmanına 23 kişilik futbolcu kafilesi ile gitti.

Süper Lig'in 26.haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Dan Petrescu nezaretinde son çalışmasını gerçekleştiren ve karayolu ile Sivas'a giden sarı kırmızılı takım kafilesinde 23 futbolcu yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Pedro Henrique, Denis Alibec, Ömer Uzun Silviu Lung, kadro dışı bulunan Muğdat Çelik, harrison Manzala, Wilfried Kanga ve Manuel Fernandes kafileye dahil edilmedi. Kart cezası biten Aziz Behich ile sakatlığı geçen Anton Maglica ile kafilede yer alan isimlerden oldu.

Karayolu ile Sivas'a giden Hes Kablo Kayserispor kafilesinde Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Ramazan Civelek, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Uğur Demirok, Dimitrios Kolovetsios, Mario Paz, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Miguel Lopes, Daniel Avramovski, Joseph Attamah, Gustavo Campanharo, Besard Sabovic, Karlo Muhar, Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Aaron Justin Lennon, Emre Demir, İlhan Parlak, Anton Maglica ve Kevin Luckassen yer aldı.

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