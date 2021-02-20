Epilepsi hastası kadın, 10'uncu kattaki evinin balkonundan düşüp, öldü

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de epilepsi hastası Sevim D. (51), 14 katlı apartmanın 10'uncu katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi, İlkbahar Sokak'taki Kıbrıs Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre epilepsi hastası olan Sevim D., 14 katlı apartmanın 10'uncu katındaki evinin balkonundan düştü. Beton zemine düşen Sevim D., olay yerinde hayatını kaybetti. Sevim D.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardında otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-02-20 23:25:51



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