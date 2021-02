Uzman Dr. Toker: Bireysel mesafe ve hijyen devam etmeli

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, alınan tedbirlerle koronavirüs vaka sayılarının azaldığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi kademeli azaltmalar yapacağız ama bireysel mesafe ve hijyenimiz her zaman devam etmeli" dedi.

Dr. Ayşin Kılınç Toker, DHA'ya yaptığı açıklamada, ülke genelinde alınan tedbirlerle koronavirüs vaka sayılarının azaldığını bildirdi. Normal hayata dönme isteğinin herkeste oluştuğunu söyleyen Toker, "Tabi ki kısıtlamalar azalacak ama bu hep beraber dışarı çıkalım, sosyal mesafemizi minimuma indirelim, eski normale bir an evel hızlıca geçelim, anlamına gelmemeli. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi kademeli azaltmalar yapacağız ama bireysel mesafe ve hijyenimiz her zaman devam etmeli" dedi.

Virüsün soğuk havalarda etkisini azalttığı şeklindeki oluşan algının yanlış olduğunu, kalabalık kapalı ortamlarda bulunanların risk altında olduğunu söyleyen Toker, "Tabi insanlar artık sıkıldılar. Sosyal etkinliklerine ve spor faaliyetlerine devam etmek istiyorlar. Bunu anlayışla karşılamaya çalışıyoruz ama şöyle bir şey var. Maalesef bu virüs dünya çapında yaklaşık 1 yıla tekabül etti. Dört mevsimdir de mevcut. Aslında soğuk havada virüsün azalmasıyla ilgili bir beklentimiz yok. Hatta kapalı ortamların daha fazla kullanılmasında dolayı bulaş riskinin yeniden yükselmesi söz konusu olabilir. O yüzden kapalı ortamları çok fazla tercih etmeyecek şekilde hareket etmeliyiz." diye konuştu.

'HİÇBİRİMİZİN BEKLEDİĞİ BİR SÜREÇ DEĞİLDİ'

Toker, sağlık çalışanlarının pandemi döneminde başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu 12 aylık süreç, hiçbirimizin beklediği bir süreç değildi. Özellikle sağlık çalışanı anneler, sağlık çalışanı eşler ve aileler büyük problemler yaşadı. Çocuklarımızdan çok uzun süre ayrı kalmak zorunda kaldık. Ebeveynlerimize onları emanet ettik. Her zaman eve bulaş riski taşımakla ilgili bir durumumuz oldu. Bu süreçte mesai saatlerimiz çok arttı. Koruyucu ekipmanlar içerisinde geçirdiğimiz süre arttı. Hiç beklemediğimiz bir yıl yaşadık ama elimizden geleni tüm sağlık camiası olarak yapmaya devam edeceğiz. Çünkü önemli olan toplumsal sağlığımız ve önemli olan görevimizi en güzel şekilde yerine getirmek." DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

