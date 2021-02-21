Kayseri'de Sultan Sazlığı kısmen buz tuttu

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece kadar düşmesi nedeniyle 301 kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı kısmen buz tuttu.

Kayseri'de kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkisini gösterdi. Kentte hissedilen hava sıcaklığı bu sabah eksi 12 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçelerinin ortasında bulunan Sultan Sazlığı kısmen buz tuttu. 301 kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı, görenleri büyüledi. Sultan Sazlığı, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmişti.DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Yeşilhisar Metin DEĞİRMENCİ

2021-02-21 12:03:20



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