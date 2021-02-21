AK Parti TBMM Grup Amiri Halil Ergen'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti TBMM Grup Amiri Halil Ergen'in vefat eden annesi Ayşe Ergen son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Ayşe Ergen'in cenaze namazı Develi ilçesine bağlı Tombak mahallesi merkez camiinde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına AK Parti TBMM Grup Amiri Halil Ergen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, il ve ilçe siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kılınan namazın ardından Ayşe Ergen'in cenazesi Tombak mahalle mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.