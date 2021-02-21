Melikgazi Belediye - Ziraat Bankkart: 3-0

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) TÜRKİYE Voleybol Federasyonu 1'inci Lig Erkekler A Grubu 16'ncı haftasında evinde Ziraat Bankkart'ı konuk eden Melikgazi Belediye, salondan 3-0 galip ayrıldı.
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Eser Türkoğlu, Ömer Açıcı
MELİKGAZİ BELEDİYE: Burak Kılıç, Yiğit Korkut, Mehmet Can, Ali Shahbazi, Emincan Kocabaş, Daniel Vargas, Abdullah Belik (L) (Berk Seray, Erdoğan Berke, Davut Şahin, Mehmet Emre, Arif Mete, Mustafa Altay, Sefa Furkan)
ZİRAAT BANKKART: Celalettin Fedakar, Mustafa Cervatoğlu, Egecan Avcıl, Eray Kursav, Ali Tanç, Aykut Gedik, Arda Kale (L) (Hilmi Şahin, Alp Kayra, Alper Omurca, Enes Tuncer, Oğuz Oğuzhan, Berk Özyalçın)
SETLER: 25 19, 25 23, 25 20
SÜRE: 77 Dakika (23 2727)DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-02-21 15:58:27
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