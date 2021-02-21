Snowboard müsabakaları tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erciyes'te düzenlenen Fis Snowboard 2.Etap Kayak müsabakaları bugün yapılan final müsabakaları ile tamamlandı.

Hafta sonu Ercyes’in ev sahipliğinde düzenlenen Snowboard yarışları nefesleri kesti. Hacılar Kapıda yapılan yarışmalarda 210 sporcu birincilik için mücadele etti.

Müsabakalarda ilimizi temsil eden sporcularımız 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Heyecanın üst seviyede olduğu final müsabakaları sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Erciyes AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahit Cıngı tarafından verildi.

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