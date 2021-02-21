Develispor liderliği devraldı

Türkiye 2.Erkekler Voleybol Ligi 3.Grup’ta zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı Gevlevispor karşılaşmasını 30 bir haftalık aradan sonra liderliği yeniden devraldı.

Konya Bozkır Belediyesi Spor Salonu’nda Gezlevispor ile karşı karşıya gelen Develi Belediyespor, karşılaşmayı 30 kazanmasını bildi. 1.seti 2025 kazanan Develi Belediyespor, 2.sette de üstünlüğünü korudu. Develi Belediyespor 2.seti ise 1525 kazandı. 3.sete 20 önde giren Develi Belediyespor, 3.sette rakibine karşı 1225 gibi farklı üstünlük kurdu ve karşılaşmayı da 30 kazandı.

Develi Belediyespor, bu karşılaşmadan aldığı galibiyet ile son 2 haftaya 36 puan ile lider olarak girdi. Develi Belediyespor, bu hafta Ürgüpspor ile son haftada ise deplasmanda Korkuteli ile karşılaşacak. Bu iki karşılaşma Develi Belediyespor’un ligi lider bitirip bitiremeyeceğini de belirleyecek.

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