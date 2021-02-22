Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si Azeri olmak üzere 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Kocasinan ilçesi Argıncık mahallesi 211 sokaktaki müstakil evde meydana geldi. Müstakil evde bulunan Nurten Dursun, Eyüp Dursun, Fatih İbrahimova ve Hatice İbrahimova, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-02-22 00:18:42



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