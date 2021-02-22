"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Bellona Kayseri Basketbol’un galibiyet alarak moral bulduğu ÇBK Mersin Yenişehir Belediye deplasmanında Glory Bassey Johnson pota altında etkili oldu.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Glory Bassey Johnson pota altında 10 ribaund aldı. Johnson rakip potaya da 12 sayı bırakarak galibiyette önemli rol oynadı.

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