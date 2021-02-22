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DSİ son 18 yılda Kayseri'de 9 baraj, 4 gölet yaptı

İHA

DSİ son 18 yılda Kayseri'de 9 baraj, 4 gölet yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Kayseri’ye yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.
DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de itici sektörü olmaktadır.
2021 Yılını Sulamada Hamle Yılı İlan Ettik
Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya YILDIZ, “Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır.” dedi.
İç Anadolu’nun Münbit Topraklarını Sulamaya Açıyoruz
Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 18 yılda Kayseri ilinde inşa edilen 48 sulama tesisi ile 368 Bin 945 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını belirten Genel Müdür YILDIZ, “Böylece Kayseri topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 213 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık.
506 Bin 640 Dekar Arazide İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor
Kayseri’miz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 6 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 6 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 506 Bin 640 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 338 Milyon 803 Bin 930 TL katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Kayseri zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır.” dedi.
Kayseri’mize 9 Baraj ve 4 Gölet Kazandırdık.
İç Anadolu’nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Kayseri’mizde ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 134 adet Tesis ile 3 Milyar 592 Milyon 795 Bin 214 TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya YILDIZ, “Kayseri’de son 18 yılda 9 baraj ve 4 gölet inşa ettik.
İnşaatı Devam Eden 2 Baraj ile 9 Bin 015 Dekar Arazi Daha Sulamaya Açılacaktır.
Diğer taraftan Kayserili vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Kayseri’nin su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 2 barajın yapım çalışmalarının devam ettiğini” söyledi.
Kayseri’de Taşkın Riskini Azaltıyoruz
Ayrıca, “Kayseri ilinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 53 adet taşkın koruma tesisi ile 49 yerleşim yeri ve 10 Bin 270 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 5 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam etmektedir.
2 Adet Yeraltı Barajı Tamamlandı
Baraj ve Gölet Çalışmalarımızın yanında düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan Yeraltı Barajı İnşa çalışmalarımız kapsamında Kayseri ilimizde 2 adet depolama tesisi hizmete alınmıştır. 1 adet depolama tesisinde ise çalışmalar devam etmektedir.” dedi.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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