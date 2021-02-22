Kayserigaz, güvenli doğal gaz kullanımı konusunda abonelerini bilgilendirdi

Doğalgazın doğru şekilde kullanıldığında en güvenilir, ekonomik ve çevreci yakıt olduğunu vurgulayan Kayserigaz, evlerde ve iş yerlerinde dikkat edilmesi gereken kuralları hatırlattı. Gaz kaçağı ve gaz sızıntısı gibi durumlarda ise vakit kaybedilmeden 187 Doğal Gaz Acil aranması gerektiği belirtildi.

Kayserigaz, kış aylarının yoğun olarak yaşandığı günlerde güvenli doğal gaz kullanımı hakkında abonelerini bilgilendirdi. Doğal gazın doğru şekilde kullanıldığında en güvenilir, ekonomik ve çevreci yakıt olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Kayserigaz olarak 570 bini aşkın abonemizin ve ailelerinin doğal gazı en güvenli şekilde kullanması için çalışıyoruz. Bir yandan kaliteli ve kesintisiz doğal gaz arzı sağlarken, diğer yandan abonelerimizi doğal gazın güvenli kullanımı hakkında düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Doğal gaz acil ekiplerimiz, gaz kaçağı ve sızıntı gibi olaylara karşı 7 gün 24 saat görevinin başında bulunuyor. Bununla birlikte, bu tür durumların önlenmesi için abonelerimizin doğal gaz kullanım kurallarına uymaları büyük önem taşıyor” denildi. Yapılan açıklamada özellikle Kayserigaz’ın onayı olmadan müdahale edilen tesisatların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekildi. Abonelerin doğal gazla çalışan cihazların projesinde değişiklik yapacak şekilde müdahalede bulunmamalarının altı çizilen açıklamada, böyle bir durumda mutlaka Kayserigaz’a başvurmaları gerektiği belirtildi. Bacaların bakım ve temizliğinin her yıl yapılmasının önemine değinilen açıklamada, bunun Kayserigaz tarafından yetkili kılınan firmalar tarafından yapılmasının gerektiği ifade edildi. Havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmamasına vurgu yapılan açıklamada, bacalı cihazların bulunduğu odada uyumanın güvenli olmadığı ve bacalı cihazların banyoya konulmaması konusunda uyarıda bulunuldu. Kayserigaz’dan yapılan açıklamada, çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku duyan abonelerin vakit kaybetmeden 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nı aramaları gerektiği belirtilerek şöyle devam edildi; "Kokusuz bir gaz olan doğal gazda olası kaçağın anlaşılabilmesi için çürük sarımsak kokusu veren bir madde eklenir. Abonelerimiz böyle bir koku aldıklarında paniğe kapılmadan mekanı tahliye etmeli ve ücretsiz olarak 7 gün 24 saat hizmet veren 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nı aramalıdır. Acil ekiplerimiz olay yerine ulaşana dek, herhangi bir yangına yol açmamak için telefon ve kapı zili kullanmaktan kaçınmalı, mümkünse doğal gaz cihazını ve sayacını kapatmalıdır.”



13 adımda güvenli doğal gaz kullanım rehberi;

1. Doğal gaz yakıcı cihazı alırken ürünün emniyetli ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini gösteren ‘CE belgesi’ olmasına dikkat ediniz.

2. Bacalarınızın bakımını ve temizliğini periyodik olarak, her yıl yetkili firmalara yaptırınız.

3. Kombi, şofben gibi yakıcı cihazları doğal gaz bacasına bağlayan atık gaz borusunu periyodik olarak sertifikalı firma veya yetkili servislere kontrol ettiriniz.

4. Ortama oksijen girişinin sağlanması için havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmayınız. Bacalı yakıcı cihazın kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesini sağlayınız.

5. Kayserigaz’ın onayı olmadan tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz, ettirmeyiniz. Kendiniz cihaz ilavesi ya da cihaz yeri değişikliği yapmayınız.

6. Doğal gaz tesisatlarınıza her yıl ısıtma sezonu başında sertifikalı firmalar aracılığıyla genel kontrol ve bakım yaptırınız. Sertifikalı firmalara www.kayserigaz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

7. Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayınız ve bacalı cihazların bulunduğu yerlerde mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurunuz. CO alarm cihazının yıllık olarak kontrollerini yaptırınız.

8. Bacalı yakıcı cihaz ile doğal gaz bacası arasındaki bağlantının, paslanmaz çelik malzemeden olmasına dikkat ediniz.

9. Mutfaklarda doğal gaz kullanılan bacalı cihazların bağlandığı doğal gaz bacalarına aspiratör bağlamayınız. Banyolarda doğal gazlı bacalı cihaz kesinlikle kullanmayınız.

10. Yakıcı cihazlara ait fleks, hortum gibi esnek bağlantı parçalarının yıpranmamış, yırtılmamış, delinmemiş olmasına dikkat ediniz ve sık sık kontrol ediniz.

11. Yakıcı cihazlarda; farklı sesler, alev renginde değişiklik, dikkat çeken koku, kullanım düğmelerinde bozukluk veya eksiklik varsa yetkili servis ile iletişime geçiniz.

12. Gaz yakıcı cihazlarınızın hermetik sistem olması halinde; hermetik baca bağlantısının cihaza bağlı olup olmadığını ve baca bağlantısı üzerindeki bağlantı noktalarının sızdırmazlığını kontrol ediniz.

13. Lodoslu havalarda bacalı cihazlarınızı kapatınız.



187 Doğal Gaz Acil Hattı’na ihbar edilmesi gereken durumlar;

Bina girişindeki doğal gaz kutusunda, apartman ya da merdiven boşluğu ile bina dışında doğal gaz kokusu duyulması. Bina önündeki doğal gaz servis kutusunun kırılması veya hasar görmesi. Doğal gaz kullanımı olan dairede, binada ya da yan binada yangın çıkması. Doğal gaz kokusu duyduğunuzda;

Çakmak veya kibrit yakmayınız. Lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayın, kapatmayın veya fişten çekmeyiniz. Kapı ve pencereyi açıp ortamı havalandırınız. Doğal gaz ile çalışan cihazların ve sayacınızın vanasını kapatınız. Kapı zilini kullanmayınız ve kullandırmayınız. Kıvılcım çıkarabileceği için cep telefonunuzu kullanmayınız. Herkesin gaz kokusu olan mekânı terk etmesini sağlayınız. Koku bodrumdan geliyorsa bodruma inmeyiniz. Arızayı kendiniz gidermeye çalışmayınız. Komşularınızdan veya evinizin dışından 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nı arayınız. 187 Doğal Gaz Acil Hattı arandığında verilmesi gereken bilgiler;

Sırası ile problemi net bir şekilde anlatınız. Güvenliğiniz için 187 Doğal Gaz Acil Hattı’ndaki operatörün verdiği bilgilileri harfiyen yerine getiriniz. Açık adresinizi paylaşınız. Acil müdahale ekibinin kısa sürede adrese ulaşması için bulunduğunuz yerin detaylı tarif veriniz. Acil durumda ulaşılabilmesi için adınızı, soyadınızı ve ulaşılabilir telefon numaranızı paylaşınız.

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