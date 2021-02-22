Bellona Kayseri deplasmanda ilk kez kazandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı bu sezon ilk kez deplasman galibiyeti elde etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etti. Ligin 21.haftasında deplasmanda Mersin Yenişehir Belediyespor ile karşılaşan sarı kırmızılar 7391'lik skor ile kazanarak ilk deplasman galibiyetini elde etti. Bellona Kayseri Basketbol takımı bu sezon deplasmanda daha önce oynadığı 10 maçı da kaybetmişti.
Bellona Kayseri Basketbol'un deplasmanda oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
Hatay B.B.SporBellona Kayseri 9088
Adana BasketbolBellona Kayseri 8370
Fenerbahçe Bellona Kayseri 9169
BotaşBellona Kayseri 7960
Elazığ Özel İdareBellona Kayseri 8976
Çankaya ÜniversitesiBellona Kayseri 8675
İzmit BelediyesporBellona Kayseri 8472
GalatasarayBellona Kayseri 10092
Nesibe AydınBellona Kayseri 7067
OGM OrmansporBellona Kayseri 8763
Mersin YenişehirBellona kayseri 7391
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.