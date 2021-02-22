Bellona Kayseri deplasmanda ilk kez kazandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı bu sezon ilk kez deplasman galibiyeti elde etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etti. Ligin 21.haftasında deplasmanda Mersin Yenişehir Belediyespor ile karşılaşan sarı kırmızılar 7391'lik skor ile kazanarak ilk deplasman galibiyetini elde etti. Bellona Kayseri Basketbol takımı bu sezon deplasmanda daha önce oynadığı 10 maçı da kaybetmişti.

Bellona Kayseri Basketbol'un deplasmanda oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Hatay B.B.SporBellona Kayseri 9088

Adana BasketbolBellona Kayseri 8370

Fenerbahçe Bellona Kayseri 9169

BotaşBellona Kayseri 7960

Elazığ Özel İdareBellona Kayseri 8976

Çankaya ÜniversitesiBellona Kayseri 8675

İzmit BelediyesporBellona Kayseri 8472

GalatasarayBellona Kayseri 10092

Nesibe AydınBellona Kayseri 7067

OGM OrmansporBellona Kayseri 8763

Mersin YenişehirBellona kayseri 7391

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