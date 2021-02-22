"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Kayseri Milletvekili Sayın Op. Dr. İsmail Tamer, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Müdürlüğü çalışmaları hakkında ve Kayseri için yapılması planlanan projeler hakkında Milletvekilimiz Sayın Op. Dr. İsmail Tamer’e bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.