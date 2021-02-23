MHP’nin acı günü

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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MHP Kocasinan İlçe Teşkilatı’nın önceki dönem Oruçreis Mahalle Başkanı Ahmet Göv, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir yaşadığı hastalık nedeniyle tedavi gören 47 yaşındaki Ahmet Göv, dün gece hayatını kaybetti. MHP Kocasinan İlçe Teşkilatı’nın önceki dönem Oruçreis Mahalle Başkanı olan Ahmet Göv, bu gün toprağa verilecek.

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