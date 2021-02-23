Yahyalı'da yaban keçileri görüntülendi

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaban keçisi sürüsü kameralara takıldı.

Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesinde olan yaban keçisi sürüsü Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Aladağlar Milli Parkı'nda kameralara takıldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede yiyecek bulmak için alçak kesimlere kadar inen 10'a yakın yaban keçisi bölgedeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.