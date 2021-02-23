Kocasinan’da modern taksi durakları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan’da modern taksi durakları

İHA

İlçe genelindeki taksi duraklarını tek tip mimari ile yenileyen Kocasinan Belediyesi, 4 yılda toplam 25 adet taksi durağını daha modern bir hale getirdi. Yapılan çalışmayla taksici esnafının hizmet standardını yükselttiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yeni Kocasinan'ı hazırlarken, vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti veren taksi duraklarını da daha modern ve daha estetik bir görünüme kavuşturuyoruz." dedi.

Kocasinan’da modern taksi durakları

İlçe genelindeki taksi duraklarını tek tip mimari ile yenileyen Kocasinan Belediyesi, 4 yılda toplam 25 adet taksi durağını daha modern bir hale getirdi. Yapılan çalışmayla taksici esnafının hizmet standardını yükselttiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yeni Kocasinan’ı hazırlarken, vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti veren taksi duraklarını da daha modern ve daha estetik bir görünüme kavuşturuyoruz.” dedi.
Yenilenen taksi durakları ile ilçenin estetik görüntüsüne de katkı sağladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yenilediğimiz taksi duraklarıyla taksici esnafımız daha sağlıklı bir ortamda vatandaşa daha kaliteli hizmet veriyor. Taksi duraklarında kullandığımız birinci sınıf malzemeler örnek teşkil etmektedir. Duraklarda yanmaz özelliği ve ısı yalıtım oranı yüksek olması nedeniyle yaygın olarak tercih edilen taşyünü mantolama kullanılmıştır. İç cephesinde kompakt laminat sistemiyle en üst seviyede teknoloji barındıran, ekstra hijyen sağlayan malzemeler kullanılan taksi duraklarının dış cephesinde ise sağlık açısından en çok tercih edilen ve şık görüntü sağlayan alüminyum kompakt laminat ürünler tercih edilmiştir. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.
Taksici esnafları da yapılan çalışmadan son derece memnun kaldıklarını belirterek, böyle bir hizmetten dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Çevre düzenlemesi yapılan ve ortalama 15 metrekareden oluşan taksi duraklarının içerisinde; dinlenme alanı, mutfak dolabı, lavabo gibi bölümler bulunuyor. Bu kapsamda Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Park ve Uğur Taksi, Mevlana Mahallesi’nde Adliye ve Fuar Taksi, Sanayi Mahallesi’nde Sağlık Taksi, Fatih Mahallesi’nde Fatih Taksi, Fuzuli Caddesi’nde Akça ve Gül Taksi, Billur Caddesi’nde Can ve Billur Taksi, Erkilet Bulvarı üzerinde Net ve Sıla Taksi, Alsancak Mahallesi’nde Kral Taksi, Hastane Caddesi üzerinde Magnet Taksi, Serçeönü Mahallesi’nde Şato ve Papatya Taksi, Mimarsinan Mahallesi’nde Tuna ve Şen Taksi, Kayabaşı Mahallesi’nde Toros Taksi, Şeker Mahallesi’nde Süha Taksi, Salih Avgun Paşa Caddesi’nde Emek Taksi, Yakut Mahallesi’nde Star ve Yakut Taksi, Ziyagökalp Mahallesi’nde Ziyagökalp Taksi ve Seyrani Mahallesi’nde Seyrani Taksi olmak üzere toplam 25 adet taksi durağı yenilendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor yarın toplanıyor
YEREL HABERLER Kayserispor yarın toplanıyor
Melikgazi Belediyespor’da yüzler gülüyor
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor’da yüzler gülüyor
Develi Belediyespor final maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Develi Belediyespor final maçına hazırlanıyor
İranlı şahsa cinsel tacizden 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi
YEREL HABERLER İranlı şahsa cinsel tacizden 3 yıl 4 ay hapis cezası ...
Kayseri Ulaşım A.Ş. koronavirüse yol vermedi
YEREL HABERLER Kayseri Ulaşım A.Ş. koronavirüse yol vermedi
Başkan Palancıoğlu: "Yol medeniyettir" Melikgazi'de 2021 yılı yol projeleri toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Yol medeniyettir" Melikgazi'de ...
Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi her an açılacakmış gibi hazır Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak: “Hayvanların rahat edebilmeleri için gereken her ihtiyacını yaz kış demeden gideriyoruz”
YEREL HABERLER Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi her an ...
Yahyalı'da yaban keçileri görüntülendi
YEREL HABERLER Yahyalı'da yaban keçileri görüntülendi
MHP’nin acı günü
YEREL HABERLER MHP’nin acı günü
76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
İlkokul öğretmeni ölü bulundu
YEREL HABERLER İlkokul öğretmeni ölü bulundu
AK Parti Milletvekili İsmail Tamer'den Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili İsmail Tamer'den Gençlik ve ...
Bellona Kayseri deplasmanda ilk kez kazandı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri deplasmanda ilk kez kazandı
Eski eşinin telefonunu gasp eden uyuşturucu bağımlısı sanığa 2 yıl hapis
YEREL HABERLER Eski eşinin telefonunu gasp eden uyuşturucu bağımlısı ...
Mimarlar tasarladı, ustalar yaptı, Başkan Yalçın inceledi
YEREL HABERLER Mimarlar tasarladı, ustalar yaptı, Başkan Yalçın ...
Emre Demir ve Nurettin Korkmaz'a milli davet
YEREL HABERLER Emre Demir ve Nurettin Korkmaz'a milli davet
Yüzme'de rekorun adı Yiğit Aslan
YEREL HABERLER Yüzme'de rekorun adı Yiğit Aslan
Başkan Büyükkılıç'tan çocuklara müjde
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan çocuklara müjde
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sofikerim'den 'prostat' uyarısı
YEREL HABERLER Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sofikerim'den 'prostat' ...
Atatürk'ün isteği ile yapılan okul tarihe ışık tutuyor
YEREL HABERLER Atatürk'ün isteği ile yapılan okul tarihe ışık ...
Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayserili sporcu Ersin Tekal'ı tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayserili sporcu Ersin ...
Kocasinan'da vergi borcu olmayanlar Tapu Sicil Müdürlüğü'nde işlemlerini yapabilecek
YEREL HABERLER Kocasinan'da vergi borcu olmayanlar Tapu Sicil ...
Kayseri zabıtasından dilenen çocuklara denetim
YEREL HABERLER Kayseri zabıtasından dilenen çocuklara denetim
Tyasha Harris Kayseri’ye geldi
YEREL HABERLER Tyasha Harris Kayseri’ye geldi