Kayserispor yarın toplanıyor

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Hes Kablo Kayserispor ligin 28.haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın başlayacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da ligin 26.haftasında oynanan ve 20 mağlup olduğu Demir Grup Sivasspor maçının ardından teknik heyet oyunculara 2 gün izin verdi. Ligin 27.haftasını BAY olarak geçirecek olan SarıKırmızılılar 2 günlük izin yarın sona eriyor. Hes Kablo Kayserispor 28.haftada 03 Mart 2021 Çarşamba günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı tek antrenman ile başlayacak.

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