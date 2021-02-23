FETÖ/PDY sanığına üyelikten 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri’de memur olarak çalışan, Fetullahçı silahlı terör örgütüne üye olmakla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.K. duruşma salonunda hazır bulunurken, sanık avukatı da duruşmaya katıldı. Savunmasında, terör örgütü ile bir alakasının olmadığı söyleyen sanık M.K., mahkeme heyetinden beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, tutuksuz sanık M.K.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olmak, suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.