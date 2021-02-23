ERÜ’de “3.Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı” Başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Erciyes Teknopark tarafından “3.Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı” düzenlendi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çalıştayın açılış programına TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan da katıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenen çalıştayın açılış programına, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile 14 farklı üniversite rektörü ve akademisyenler katıldı.

Çalıştayın moderatörlüğünü yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yaptığı konuşmasında YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve 14 üniversite Rektörlerine teşekkür etti.

Çalıştayın önemine dikkat çeken Rektör Çalış, “Çalıştayımız sayesinde araştırma alt yapılarımızın ortak kullanıma açılması, araştırmacılarımızın ortak proje çıktı ve yayın aşamasında birbirlerine destek olması ve ortak çıktılar ortaya çıkarmamızın çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda da inşallah araştırma ve inavosyon çalıştayımız hayırlara vesile olur. Burada önemli olan amaç şudur ki; üniversitelerimizin ortak işbirliği yapması. Bu YÖK ve TÜBİTAK’ın da isteği ortak çıktıların birbirine destek sağlayarak ortaya çıkmasıdır. Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi olarak bir nebzede katkımız olursa ne mutlu bizle. Ben 14 üniversitemizin rektörlerine çok çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadılar ve birlikte bu çalışmayı ortak yapmak amaçlı kendilerini aradığımız zaman, memnuniyetle katılacaklarını ifade ederek, bizi çok memnun ettiler.” dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da konuşmasında “ArGe ve Yenilik Ekosisteminde Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Hasan Mandal, “ Konuşmuş olduğumuz bu başlık sadece bölgemiz ve ülkemiz için değil, aynı zamanda Avrupa ve tüm dünyada bir arayışın olduğu noktadır. Özellikle kovid19 dönemi ile birlikte buna olan ihtiyaç. Herkes, pandemi döneminde kurumların birlikte çalışmaları, altyapıların ve insan kaynaklarının birlikte kullanılması arayışında. O yüzden bu süreçte geride kalmış olmaktan daha çok, yeni ve yenilikçi uygulama örneklerini ortaya koymak çok kıymetli.” diye konuştu.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ise yaptığı konuşmada YÖK çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Prof. Dr. Naci Gündoğan, şunları kaydetti: “TÜBİTAK ve YÖK’ün özellikle araştırma konusunda yakinen çalıştığını hepimiz bilmekteyiz. Bununda ülkemizdeki araştırmaya önemli katkı sunduğununda fakındayız. Üçüncüsü düzenlenen araştırma ve inovasyon çalıştayının bu yıl temasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem araştırma boyutunun öne çıkması hem de araştırma yönü ile işbirliklerinin konuşuluyor olması daha bir önem taşıyor. Bu önemli toplantının her yıl daha da gelişecek devam edeceğini düşünüyorum."

14 katılımcı üniversite rektörlerinin de yaptığı açılış konuşmalarının ardından çalıştay, “Bilgi İletişim ve Haberleşme Teknolojileri”, “Enerji Araştırmaları”, “Makine, İmalat ve Malzeme Teknolojileri”, “Sağlık ve Yaşam Bilimleri”, “Sosyal ve Beşeri Bilimler”, “Tarım, Gıda ve Hayvancılık Araştırmaları” konularında sunumlar ile devam etti.

25 Şubat 2021 Perşembe günü sona erecek olan çalıştaya, Abdullah Gül Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi de katkı vererek, ortak paydaş oldu.

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