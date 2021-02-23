

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu ile çeyrek finallerde oynanması gereken 3 müsabaka, Kayseri ev sahipliğinde oynanacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu ile çeyrek finallerde oynanacak 3 maça Kayseri ev sahipliği yapacak. Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan (FIBA) yapılan yazılı açıklamaya göre, son 16 turu ve çeyrek final karşılaşmaları Türkiye, İspanya ve Romanya'da oynanacak. 16 Mart tarihinde Birevim Elazığ İl Özel İdare ve Bellona Kayseri Basketbol ile KSC Szekszard ve Saint-Amand Hainaut Basket arasında oynanacak olan son 16 tur maçları Kayseri'de oynanacak. Bu eşleşmelerin galiplerinin karşılaşacağı çeyrek final müsabakası da 18 Mart'ta Kayseri'de oynanacak. Son 16 turundaki diğer karşılaşmalar ise Romanya ve İspanya'da gerçekleştirilecek. Kayseri'deki karşılaşmalara Kadir Has Kongre ve Spor Salonu ev sahipliği yapılacak.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-02-23 17:04:19



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