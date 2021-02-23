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Kayseri Valisi Günaydın: 112'ye gelen çağrıların yüzde 75'i gereksiz

DHA

Kayseri Valisi Günaydın: 112'ye gelen çağrıların yüzde 75'i gereksiz


KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, "Maalesef 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen çağrıların yüzde 75'i gereksiz. Bu rakamı süratle aşağıya çekmemiz lazım" dedi.
Kayseri'de 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısına, Vali Günaydın'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Günaydın, 112 Acil Çağrı Merkezinin vatandaşlara hizmet sunumunda çok önemli mesafeler aldığını bildirdi. Vali Günaydın, "Maalesef 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen çağrıların yüzde 75'i gereksiz çağrı. Bu da enerjimizin, mesaimizin, gücümüzün yüzde 75'inin verimli kullanılmadığını gösteriyor. Bu rakamı süratle aşağıya çekmemiz lazım. Bütün Kayserili hemşerilerime sesleniyorum. Lütfen, gerekmedikçe 112 Acil Çağrı Merkezimizi, asılsız çağrılarla meşgul etmeyelim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA
2021-02-23 17:41:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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