Kayseri’de deprem

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde deprem meydana geldi.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Sarıoğlan ilçesi Tatili mevkiinde yerin 7.01 kilometre altında 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.