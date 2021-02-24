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Dijital Gösterim Merkezi Son Teknolojiyle Yapılan İçerikleri vatandaşa sunuyor

İHA

Dijital Gösterim Merkezi Son Teknolojiyle Yapılan İçerikleri vatandaşa sunuyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kayseri'de kurulan Dijital Gösterim Merkezi, son teknolojiyle yapılan görselleri vatandaşa sunmaya devam ediyor.
11 aydır Hunat Cami önündeki meydanda bulunan Dijital Gösterim Merkezi, her ay farklı içeriklerle oluşturulan son teknolojiyle yapılmış görselleri halka sunmaya devam ediyor. Bu ayki içerikler olan Sultan Hamit Han'ın hayatı, Anadolu Erenleri ve Hat Sanatı ile ilgili hazırlanmış görselleri izleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu, Dijital Gösterim Merkezi'ne vatandaşın gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi. Uğurlu; "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız Kayseri'de Hunat Meydanı'nda kurmuş olduğu Dijital Gösterim Merkezimizde her ay tarihi, kültürel değerlerimizle ilgili farklı içerikleri halkımıza en son teknolojiyle sunmak için büyük bir çalışma yapılmaktadır. Her ay bilindiği gibi içerikler değişmektedir. Bu ay Sultan Hamit Han'ın hayatıyla ilgili bir içeriğimiz var. Aynı zamanda Anadolu Erenleri ile ilgili ve Hat Sanatı ile ilgili son teknolojiyle yapılmış görsel içerikler halkımıza sunulmuştur. Ücretsiz olarak Hunat Cami önündeki Dijital Gösterim Merkezimize gelip izleyebilirler. Aynı zamanda da önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmak için hazırlandığı yeni atılımlarla ilgili içeriklerimiz mevcuttur. Tabi tarihi, kültürel, milli, manevi değerlerimizi halkımıza daha iyi sunabilmek için bu Dijital Gösteri Merkezi yapılmıştır. Aşağı yukarı 11 aya yakındır hizmet vermektedir. Her ay içerikler değişmek suretiyle halkımıza hizmet sunulmaktadır" ifadelerini kullandı.
Dijital Gösterim Merkezi hafta içi 11:0019:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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