Petrescu dönemi kısa sürdü Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayserispor ile 8 maçta sahaya çıktı.

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Hes Kablo Kayserispor'daki görevinden ayrılan Rumen teknik direktör Dan Petrescu sadece 8 maçta görev yapabildi.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor ile ilişiğini kesen teknik direktör Dan Petrescu 8 maça çıktı. Ligin 17.haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçı sonrasında göreve başlayan Petrescu, 8 maçta görev yaptı. Kayserispor, Petrescu yönetiminde 2 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi elde etti. Rakip filelere 6 gol atan Kayserispor kalesinde ise 9 gol gördü. Kayserispor'un Petrescu ile çıktığı maçlar ve skorları şöyle:

Gaziantep FKKayserispor 21

KayserisporBaşakşehir 20

FenerbahçeKayserispor 30

KasımpaşaKayserispor 01

KayserisporAlanyaspor 11

ErzurumsporKayserispor 11

KayserisporAnkaragücü 00

SivassporKayserispor 20

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