Petrescu dönemi kısa sürdü Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayserispor ile 8 maçta sahaya çıktı.

Hes Kablo Kayserispor'daki görevinden ayrılan Rumen teknik direktör Dan Petrescu sadece 8 maçta görev yapabildi.
Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor ile ilişiğini kesen teknik direktör Dan Petrescu 8 maça çıktı. Ligin 17.haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçı sonrasında göreve başlayan Petrescu, 8 maçta görev yaptı. Kayserispor, Petrescu yönetiminde 2 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi elde etti. Rakip filelere 6 gol atan Kayserispor kalesinde ise 9 gol gördü. Kayserispor'un Petrescu ile çıktığı maçlar ve skorları şöyle:
Gaziantep FKKayserispor 21
KayserisporBaşakşehir 20
FenerbahçeKayserispor 30
KasımpaşaKayserispor 01
KayserisporAlanyaspor 11
ErzurumsporKayserispor 11
KayserisporAnkaragücü 00
SivassporKayserispor 20
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.