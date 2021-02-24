Feci kazadan acı haber geldi Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında Mustafa P.'nin kullandığı 38 DV 305 plakalı kamyon ile 38 D 4309 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü Mustafa P. kaldırıldığı Develi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili başlatılan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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