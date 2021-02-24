Acılı abla, "Her bıçak darbesi için 100 yıl hapis istiyorum" Oğlu öldürülen anne Naciye Köşker, "Bin parçaya bölünene kadar hapiste kalmasını istiyorum"

Kayseri’de kredi taksiti için çıkan tartışmada Süleyman Köşker'i bıçaklayarak öldüren Ahmet K.'nın yargılandığı davada, maktulün ablası, "Her bıçak darbesi için 100 yıl istiyorum" dedi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ahmet K. ile öldürülen Süleyman Köşker'in ablası Fatma Köşker ile annesi Naciye Köşker hazır bulundu.

Tutuklu olarak yargılanan katil zanlısı Ahmet K., "Ben bir şey demiyorum hakim bey, siz ne derseniz o olacak" diyerek kısa savunma yaptı.

Maktulün ablası Fatma Köşker, " “Sanığın vurduğu her darbe için en az 100 yıl ceza almasını istiyorum, şikayetçiyim” derken, anne Naciye Köşker ise, "Olaya dair hiçbir bilgim yok. Ben onun bin parçaya bölünene kadar hapiste kalmasını istiyorum. Müebbet hapis istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kayseri’de 31 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00 sıralarında, Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğünün yanında ki parkta gerçekleşen olayda, Esnaf olan Ahmet K. arkadaşı Süleyman Köşker ile olayın meydana geldiği parkta bir araya geldi. Bir süre sonra aralarında kredi taksiti yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet K. yanında bulunan bıçakla Süleyman Köşkere saldırdı. Göğsünden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Süleyman Köşker, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Ahmet K. ise polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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