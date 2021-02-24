Kayseri'de 'hırsızlık'tan aranan şüpheli, hırsızlık yaparken yakalandı

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.A. (41), evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanarak tutuklandı.
Kocasinan ilçesi Hacaki mahallesindeki eve kimliği belirsiz kişiyi girerken gören çevre sakinleri polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, E.A. adlı şüpheliyi evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. E.A.'nın hırsızlık suçlarından daha önce kesinleşmiş 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu ve arandığı belirlendi. Gözaltına alınan E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-02-24 15:34:13
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