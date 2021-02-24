Kayseri'de 'hırsızlık'tan aranan şüpheli, hırsızlık yaparken yakalandı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.A. (41), evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Kocasinan ilçesi Hacaki mahallesindeki eve kimliği belirsiz kişiyi girerken gören çevre sakinleri polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, E.A. adlı şüpheliyi evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. E.A.'nın hırsızlık suçlarından daha önce kesinleşmiş 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu ve arandığı belirlendi. Gözaltına alınan E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-02-24 15:34:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.