CHP Ekonomi Masası Heyeti, Nevşehir'de iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında oluşturulan Ekonomi Masası Heyeti, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş dünyası ve sivil toplu örgütleri temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Öztrak, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyledi. Öztrak, "2020'de başlayan pandeminin çok ciddi sıkıntılar yaşattığını biliyorum. Türkiye'nin sıkıntılı günleri 2020'de başlamadı. 2018'den itibaren Türkiye sürekli patinaj yaptı. Pandemi yönetirken ciddi sıkıntılar yaşadık ve sonunda milletimiz bir büyük buhranla karşı karşıya kaldı" dedi.
Öztrak, salgının tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Biz bu salgını yaşadığımızda bir de ciddi ekonomik sıkıntı vardı. Bu kriz bir dünya savaşıdır, bir dünya savaşından galip çıkan ülke kendi değerlerini en fazla koruyan ülkedir. Salgın ile birlikte artık daha çok borçluyuz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜCHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak konuşmasıİş insanlarından genel ve detay görüntüSüre: 8.06 Boyut: 933 MBHaber-Kamera: Ahmet KORKMAZER-NEVŞEHİR ,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Ahmet KORKMAZER
2021-02-24 16:50:38
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.