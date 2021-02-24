Cezaevinde kendini asarak hayatına son verdi

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Kayseri'de cezaevinde bunalıma giren bir kişi kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunan cezaevinin erkek bölümünde bulunan 35 yaşındaki Ö.D. kendini asarak hayatına son verdi.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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