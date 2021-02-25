Melikgazi, şehir merkezinde trafiği rahatlatıyor

Şehir merkezini misafir odasına benzeten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehir merkezinde otopark ve trafik düzenlemesi çalışmaları yaparak, merkezin daha rahat ve nefes alan bir yer olacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak bir yıldır düzenli otoparklar ile trafiğin akışını rahatlatma ile ilgili çalışma yapıldığını söyleyen, “Melikgazi Belediyemizin misafir odası olarak tabir ettiğimiz şehir merkezinde otopark ve trafik düzenlemesi ile ilgili güzel bir çalışmayı bir yıldır yürütüyoruz. Bu kapsamda şehir merkezindeki şahsa ait mülkiyetleri dâhil bütün alanları otopark olarak kullanmak, atıl alanları değerlendirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle bordürü ve kaldırımı olmayan şahıs mülkiyetindeki yerleri de yaparak düzenli topraklanmanın önünü açacağız. Özellikle şehir merkezine gelen vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde hareket edebilmesi için düzenli otoparklanma çok önemli. Başta Hunat olmak üzere, Kiçikapı bölgesi, Gülük, Tacettin Veli Mahallesi başta olmak üzere bütün şehir merkezinde güzel dokunuşlarla düzenli otoparklar ile trafiğin akışını rahatlatma ile ilgili bir güzel bir çalışma yaptık. Bir yıldır süren çalışmalarımız uygulama aşamasına geldi.” dedi.

“Bütün imar parsellerini tek tek çalışarak hatalı park yapılan yerleri tespit ettik.” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Otobüs duraklarından tutunda taksi duraklarına kadar bütün parametreleri değerlendirdik. Güzel bir çalışma yapıldı. Gülük ve Tacettin Veli Mahallesi bölgesinde geçen sene başlatmıştık. İnşallah ilkbaharla birlikte Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesinin olduğu yer ve karşısını kapsayacak bir çalışmayı başlatıyoruz. Hayırlı olsun. Şehir merkezi düzenli otopark ve düzenli trafikle daha güzel hale gelecek inşallah." diye belirtti.

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