El Nusra sanığına hapis cezası ve tahliye

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de terör örgütü El Nusra davasında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Sami K. (25), 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Suriye uyruklu Sami K., geçen yıl ekim ayında polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü El Nusra ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Sami K., nöbetçi mahkemece, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında Sami K., hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan Sami K., El Nusra ile bir alakasının bulunmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, yargılama sonucu 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Sami K.'yı önce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezayı 2 yıl 6 aya düşürerek, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-02-25 12:49:44



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