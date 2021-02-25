Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısı yapıldı

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Personel Planlama Dairesi Başkanı Ahmet Serdar Çoban ve Kredi Daire Başkanı Nihal Duyar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan Şube Müdürleri, Yurt Müdürleri ve İlçe Müdürleri ile bir araya geldi.

Sporcu Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Personel Planlama Dairesi Başkanı Ahmet Serdar Çoban ve Kredi Daire Başkanı Nihal Duyar, İl Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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