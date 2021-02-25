El-Nusra üyesi sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası

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Kayseri’de etkin pişmanlıkta bulunan ElNusra üyesi sanığına 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Sami K. duruşma salonuna getirildi. Öte yandan sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık Sami K. yeminli tercüman eşliğinde verdiği savunmasında, kendisinin ElNusra üyeliğine zorla sürüklendiğini ve kaçmaya çalıştığını söyleyerek,” 4 ay boyunca orada kaldım. Kaçmaya çalıştım ama kimliğim ve pasaportum örgütün elinde olduğu için kaçamadım. Ben örgütün içersinde zorla alıkonuldum. Beraatımı talep ediyorum “dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sami K. hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

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