Kayseri'de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapatıldı.

Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddelerine istinaden kentte alınacak tedbirleri görüşmek üzere Vali Şehmus Günaydın başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplandı. Toplantıyla ilgili yapılan açıklamada; "İçişleri Bakanlığı’nın 18/11/2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgesi doğrultusunda; kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş ve bu kapsamda sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31/12/2020 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmış, bilahare yine İçişleri Bakanlığı’nın 30/12/2020 tarih ve 21751 sayılı Genelgesi doğrultusunda da bu süre 1 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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