Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı 

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-Hes Kablo Kayserispor, ligin 28´inci haftasında sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, çarşamba günü sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Futbolcular, teknik direktör Dan Petrescu ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen antrenörler Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli yönetiminde çalıştı. Sarı kırmızılı futbolcular antrenmanda ısınma, pas ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-02-25 16:51:55



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