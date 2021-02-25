Rektör Karamustafa’dan '26 Şubat 1992 Hocalı Katliamı' Mesajı

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 26 Şubat 1992’de Ermenistan’ın Hocalı’da yaptığı insanlık dışı katliamın yıldönümünde 613 Azerbaycanlı şehit için anma mesajı yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında, aradan 29 yıl geçmesine rağmen Ermenistan’ın Azerbaycan’da yaptığı katliamın acısını Türk Milleti olarak halen yüreğimizde hissettiğimizi ifade etti. Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle:

“Bu yıl bu acı olayın, bu katliamın yıldönümüne; Allah’ımıza binlerce şükürler olsun ki çocuk, yaşlı, kadın ve bebeklerden oluşan 613 masum soydaşımızın, kardeşimizin, şehidimizin ve geçmişteki bu olayların acısını “Karabağ Zaferi” ile bir nebze de olsa dindirebildik. Türkİslam coğrafyasında Türk Milletine kafa tutulamaz ve ihanet edilemez, bunu yapan ya da yapanlar er veya geç karşılığını çok sert olarak görürler ve görmektedirler. 1918’de Ermeniler tarafından Erzurum’da katledilen 5000 vatandaşımızı, Azerbaycan Hocalı’da katledilen 613 soydaşımızı, Müslüman coğrafyasında katledilen binlerce soydaşımızı ve kardeşimizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bunların hepsi tarihe düşen kara lekelerdir. Bizler tarih boyunca gittiğimiz coğrafyalara merhamet ve huzur getiren Müslüman Türk Devleti olarak, hiçbir zaman kimsenin huzurunu, rahatını bozacak girişimlerde bulunmamışızdır. Ama bizlerin, bizim soydaşlarımızın ve mazlumların huzurunu kaçıranların, rahatsızlık verenlerin, soykırım yapanların da hesabını sorarız. Dünyada mazlumun, aman dileyenin dostu ve koruyucusu olan Büyük Türk Milleti, şanlı tarihinden aldığı güç ve güvenle gelişmeye, büyümeye, güçlenmeye devam edecektir. Türk Milletine bulunduğu coğrafyada hainlik yapanlar ve destekçileri şunu hiçbir zaman unutmamalıdır ki, millet olarak bir ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz, vatanımıza, devletimize, bayrağımıza ve ezanımıza bağlılığımız ile azmimiz, inancımız ile bağlı olduğumuz ve çizdiğimiz hedeflerimiz, her türlü kirli, kalleş ve hain oyunları bozacak güçtedir. Bu vesileyle 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeni çetelerin Hocalı’da 613 masum soydaşımıza, kardeşimize yönelik yaptığı insanlık dışı katliamı şiddetle kınıyor ve bu katliamda şehit olan soydaşlarımızı ve kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz.”

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