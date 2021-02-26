AK Parti'den Cumhurbaşkanı'nın doğum günü için özel klip

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AK Parti Kayseri Gençlik Kolları tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle hazırlanan özel klip yayınlandı.

AK Parti Gençlik Kolları tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde çekilen klipte, gençlik kolları üyeleri ellerinde meşalelerle kaydı. Klipin sonunda "Erciyes gibi dik duruşlu lider, doğum günün kutlu olsun bu milletin kalbi seninle" mesajı paylaşıldı.

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