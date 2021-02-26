Kayseri'de günlük 150 Covid-19 vakası tespit ediliyor

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Kayseri'de günlük ortalama 150 Covid19 vakası tespit ediliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yayınladığı verilere göre Kayseri'de haftalık olarak 100 binde 74,8 olarak belirlendi. 1 milyon 421 bin 455 nüfuslu olan şehirde haftalık vaka oranı 1053, günlük ortalama vaka oranı ise 150 olarak açıklandı.

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