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Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü 'Bayrak' mesajı ile kutladı

İHA

Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü 'Bayrak' mesajı ile kutladı

Melikgazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş gününü 'bayrak' mesajı verilen kısa klip çekerek kutladı.
Melikgazi Belediyesi tarafından hazırlanan klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu Necip Fazıl Kısakürek'e ait olan 'Zindandan Mehmede Mektup' şiirine yer verildi. Demircinin demir dövdüğü, yaşlı bir kadının da Türk Bayrağı diktiği görüntülerde, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, dikimi tamamlanan bayrağı öperek teslim alıyor.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, klipin sonunda, "Ömrünü bayrak ve ezan uğruna milletin yoluna adayan büyük lider. Sen ve senin yolunda giden yiğitler olduğu sürece şanlı bayrağımız dalgalanmaya devam edecektir" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Klip, 'sen bir devsin' hashtagı ile sosyal medyada paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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