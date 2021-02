Kocasinan Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine 3 ton süt

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında hem çiftçiye hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla bin 200 aileye 3 ton süt dağıtmaya başladıklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan sosyal hizmetlerle ihtiyaç sahiplerinin her an yanında olduklarını vurguladı.

Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği'nin iktisadi kuruluşu olan Hunat Süt ve Süt Ürünleri’nin destekleriyle Kocasinan’da ihtiyaç sahiplerine süt dağıttıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yapılan sosyal yardımları artırarak devam ettiklerine dikkat çekti. Özellikle çocukların gelişiminde ve sağlıklı beslenmesinde önemli bir destek daha sağlamış olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Yardımlaşmak, güzel hasretlerden bir tanesidir. Herkes, ihtiyacı olanlara imkanlar ölçüsünde yardım etmeyi kendine bir görev bilir. Bizlerde Koronavirüs (Kovid19) pandemi süreci içerisinde Kocasinan Gönüllerimizle birlikte ihtiyaç sahiplerimizin her an yanında olmaya devam ediyoruz. Belediye olarak her zaman ihtiyaç nerede varsa ve ihtiyaç sahipleri neredeyse, biz onların yanında olmaya ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında özen gösteriyoruz. Bu vesileyle Kocasinan Gönüllerine teşekkür ediyorum. Kocasinan Gönülleri, Kocasinan’ın ‘Dost Elini’ bütün ihtiyaç sahibi ailelerine ulaştırma noktasında gayret sarf ediyor.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin dağıttığı sütleri alan ve büyük bir mutluluk duyan vatandaşlar ise dualar ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında bilgi ve tecrübesiyle her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de direnç paketi, kışlık bot, kışlık giysi, iaşe paketleri ve gıda yardımları gibi birçok örnek teşkil eden başarılı çalışmalarıyla gönüllere dokunmaya devam ediyor.

