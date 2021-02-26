150 hanenin 50'sinde virüs tespit edilen mahalle karantinaya alındı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Salur Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınarak köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

150 hanenin bulunduğu öğrenilen Salur Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda 50 hanede koronavrüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı. Jandarma tarafından köye giriş ve çıkışlar kapatılırken, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Destek Grubu tarafından sağlanacağı öğrenildi.

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