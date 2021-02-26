Ampute Futbol Kulüpleri Birliği toplantısı yapıldı

Ampute Futbol Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı Melikgazi Belediyesi ev sahipliğinde Kayseri’de gerçekleştirildi.

Kayseri Uygulama Oteli’nde gerçekleşen toplantıya, Ampute Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Faruk Şahin, Gençlik ve Spor Kayseri İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı ve çok sayıda kulüp başkanı katıldı. Türkiye’deki Ampute futbol liginin bu alanda dünyanın en büyük ligi olduğuna dikkati çeken Şahin, "Ampute futbol popülaritesi giderek artan bir branş. Engelli sporcuların sporun engelsiz olduğunu en iyi şekilde gösterdiği bir alan. Bu alana yapılan yatırımların sonucunu geçtiğimiz 3 yılda gördük. 2017 yılında elde edilen Avrupa şampiyonluğu, ardından yaşanan dünya ikinciliği yıldızımızı parlattı" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise teşkilat olarak spor ve sporcunun yanında olduklarını vurgulayarak, "Anadolu’nun her bir köşesinden burada temsilciler var. Bu kolay bir iş değil. Emek isteyen, azim isteyen, yoğun çalışma isteyen bir iş. Ampute Milli Takımı’nın başarısının altında da bu yöneticilerin azimli çalışması yatıyor. Böyle bir birliğin oluşması bir spor yöneticisi olarak beni oldukça mutlu etti" ifadelerini kullandı.

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