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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hocalı Şehitleri Talas’ta anıldı

İHA

Hocalı Şehitleri Talas’ta anıldı

26 Şubat 1992 tarihinde Ermenilerin Hocalı’da yaptığı katliamda hayatını kaybeden 613 Azerbaycanlı soydaşımız, Talas’ta düzenlenen törenle anıldı.
Talas Hocalı Parkı’ndaki Şehitler Anıtı önünde düzenlenen anma törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Azerbaycanlı doğalgaz şirketi Socar’ın iştiraki olan Kayserigaz’ın Kurumsal Temsilci Ofisi Müdürü Emin Mamadov ve Turan Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Öztürk ile öğrenciler katıldı. Programda Türkiye ve Azerbaycan Milli Marşlarının okunmasının ardından anıta çelenkler konuldu ve ardından konuşmalar gerçekleştirildi.
Burada ilk konuşmayı yapan Turan Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Öztürk, “Bugün Burada Türk Dünyası’nın bir parçası olan Hocalı’da şehit verdiğimiz soydaşlarımızı anmak için bulunuyoruz. Çok şükür ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Hocalı, Karabağ gerçek sahibine kavuştu. Bu süreçte, kan veren can veren şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Kardeş Azerbaycan’a verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Biz 7 devlet tek milletiz. Bunun en güzel örneği buradaki anıttır. Bu anıt, Talas Belediyesi tarafından Türk Milletine hediye edilmiştir ve bu hassasiyetinden dolayı, bu duyarlılığından dolayı Talas Belediyesi’ne sayın başkanım nezdinde teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra mikrofona gelen Kayserigaz Kurumsal Temsilci Ofisi Müdürü Emin Mamadov da Hocalı Soykırımı’nın değil 20. yüzyılın tüm tarihin en dehşetli trajedilerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, “26 Şubat’ta 613 kişi katledilmiş, 1275 kişi kaybolmuş ve onlardan ne yazık ki 150’si bugün halen bulunamamıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ sözüyle demek istiyorum ki 29 yıl biz bu amaçla barış yoluyla almak istedik topraklarımızı ama bu terörist Ermeni Devleti yüzünden başaramadık. 2020 sonunda Başkomutan İlham Aliyev, Türkiye Devleti’nin desteğiyle ve Muzaffer Azerbaycan Ordusu’nun 44 yıldır sürdürdüğü savaş neticesinde topraklarımız işgalden kurtarılmış ve şanlı bayrağımız Karabağ’da dalgalanmıştır. Bu gün de tüm şehitlerimizi yad ediyoruz, Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun” diye konuştu.
Programda son konuşmayı yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Hocalı Katliamının dünya tarihine kara bir leke olarak geçtiğine işaret ederek, “Bundan 29 yıl önce 613 soydaşımızı bir gecede katlettiler. Ermenilerin Hocalı’da yaptığı bu katliam, dünya tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Üzerinden 29 yıl da geçse 290 yıl da geçse unutulmaz. Ancak bununla beraber çok şükür ki geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti’mizin de destekleriyle Dağlık Karabağ işgalden kurtuldu ve Azerbaycan topraklarına katıldı. Bu nedenle hem mutluyuz hem de gururluyuz” dedi.
Başkan Yalçın sözlerini şöyle tamamladı:
“Kolay devlet olunmaz. Türk devletleri, dünya kurulduğundan bu tarafa hep zulümlerle karşı karşıya gelmiştir. Ama şükürler olsun, erinde geçinde hep zaferle çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Azerbaycan Devleti’nin ve tüm Türk Devletlerinin ömrü uzun olsun. 29 yıl önce Karabağ’da şehit olan, katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz, Allah rahmet eylesin. O günden bu güne kadar da Karabağ’ın kurtuluşu için canını veren gönlünü veren, terini veren bütün soydaşlarımıza ve büyüklerimize de saygılar olsun.”

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